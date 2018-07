Pai faz filha de 9 meses brincar com revólver em Ibiúna (SP)

SOROCABA - Imagens encontradas no celular de um menor infrator de 17 anos revoltaram os policiais que o apreenderam, em Ibiúna, a 73 quilômetros da cidade de São Paulo. O vídeo, divulgado na quinta-feira, mostra o rapaz colocando um revólver calibre 38 nas mãos da filha, um bebê de nove meses.

Na gravação, o pai ajuda a criança a empunhar a arma e simula tiros, fazendo barulho com a boca. A mãe da criança, também menor de 18 anos, aparece brincando com a arma. O menor ainda aponta a arma para a pessoa que grava as cenas com o celular. As imagens mostram que, durante todo o tempo em que foi feita a gravação, o revólver estava carregado.

O adolescente foi apreendido por suspeita de assalto no último dia 13 e está na Fundação Casa. Ele é acusado de cinco roubos e furtos a chácaras na região em companhia de Edivaldo Mateus Gonçalves, de 21 anos, que também está preso. Os dois foram reconhecidos pelas vítimas, entre elas um agricultor de quem roubaram uma moto.

O revólver mostrado no vídeo foi apreendido na casa do rapaz e tem a numeração raspada. Os policiais fizeram ainda a apreensão do celular, que será usado como prova contra os acusados. Eles responderão pelos roubos e, ainda, por posse ilegal de arma e munição. O Conselho Tutelar foi acionado para apurar o comportamento da mãe em relação à criança.