Pai, mãe e filhos se formam juntos Eram pouco mais das 16 horas de segunda-feira (18) quando a família Santos saiu do bairro do Itaim Paulista, na extrema zona leste da cidade de São Paulo, e atravessou toda a metrópole sob chuva torrencial para chegar a um centro de eventos na zona oeste. Era dia de formatura. Mas não de apenas um dos membros da família. Os quatro - pai, mãe e filhos - vestiriam sua beca e sairiam dali com o diploma nas mãos.