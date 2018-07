Pai, mãe e filhos se formam juntos

Eram pouco mais das 16 horas de ontem quando a família Santos saiu do bairro do Itaim Paulista, na extrema zona leste da cidade de São Paulo, e atravessou toda a metrópole sob chuva torrencial para chegar a um centro de eventos na zona oeste. Era dia de formatura. Mas não de apenas um dos membros da família. Os quatro - pai, mãe e filhos - vestiriam sua beca e sairiam dali com o diploma nas mãos.

É que, nos últimos três anos, todos eles trocaram a novela das 21 horas pelas aulas noturnas em uma mesma universidade. Tudo começou quando o filho mais novo, Rodrigo, de 22 anos, terminou o ensino médio e decidiu que cursaria Química. Logo que fez sua matrícula, a irmã Patrícia, de 26, quis lhe fazer companhia.

"Eu já tinha me formado em Ciências Biológicas e achei que a Pedagogia me ajudaria na carreira docente", conta Patrícia.

A mãe, Elisa, professora da rede pública há 17 anos, foi no embalo e se matriculou na mesma turma da filha. Agora pedagoga, ela diz que deseja ser supervisora ou diretora de escola.

O pai, Ronaldo Silvio Santos, gerente comercial, não titubeou e considerou que o curso de Pedagogia poderia lhe ajudar nos negócios. Três anos depois, o patricarca da família agora vê que o curso lhe trouxe ainda mais: amanhã, ele estreia como professor de sociologia.