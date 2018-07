Pai mantém filha refém em casa perto de Brasília Uma menina de um ano e seis meses está mantida refém pelo próprio pai em uma residência no município de Samambaia (DF), a 25 quilômetros de Brasília, já há aproximadamente seis horas. De acordo com agentes da Polícia Militar que estão no local, o pai aparenta estar sob o efeito de drogas.