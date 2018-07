Pai mantém filha refém por mais 1 h na zona leste de SP Um pai manteve a própria filha refém por mais de uma hora hoje no bairro Vila Primavera, na zona leste de São Paulo. Policiais militares foram acionados para acompanhar um oficial de Justiça que pretendia cumprir um mandado para buscar a criança, de aproximadamente 7 anos, vítima de maus-tratos. Segundo o Centro de Operações da Polícia Militar (Copom), ao saber que integrantes do Conselho Tutelar levariam sua filha, o homem a tomou como refém e subiu para a laje, ameaçando se jogar dali. Após cerca de uma hora de negociações, o pai recuou e decidiu se entregar com a menina. Ele foi encaminhado para o 29º Distrito Policial (DP), da Vila Diva, onde o caso deve ser registrado.