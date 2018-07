Pai mata os quatro filhos a golpes de machado em MG Um morador da zona rural de Teixeiras, na Zona da Mata mineira, matou os quatro filhos de 17, 6, 4 e 3 anos com golpes de machado e se matou pouco depois, na cidade vizinha de Pedra do Anta. Segundo a Polícia Militar (PM), o crime, ocorrido na noite de ontem, teria sido motivado pela revolta do acusado com o fim de seu casamento e iminente mudança dos filhos para viverem com a mãe.