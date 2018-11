Pai morre ao salvar filha de atropelamento

Um homem que empurrou a filha da frente de um carro em movimento em Failsworth, na Grande Manchester, no norte da Inglaterra, acabou sendo atropelado pelo veículo e morreu.

O incidente aconteceu na noite de sábado, quando Wayne Leary, de 38 anos, atravessava a rua com Amie, de 11 anos, e durou poucos segundos.

A família disse que a menina, que completou 11 anos na terça-feira, está "arrasada".

Segundo o jornal britânico The Daily Telegraph, o irmão de Wayne Leary, Jason, disse que os familiares estão orgulhosos de que a última ação dele em vida tenha sido impedir que Amie ficasse ferida.

"Amie era a coisa mais importante da vida de Wayne, mas ele teria feito o mesmo por qualquer criança", afirmou.

Amie tinha passado o dia assistindo a uma partida entre os times de futebol da primeira divisão inglesa Manchester United e Chelsea, e visitando amigos e familiares com o pai. O incidente ocorreu quando eles voltavam para casa.

E Wayne foi atingido com tanta força que voou por cima do carro e sofreu ferimentos na cabeça, fratura na perna e nas costelas, de acordo com The Daily Telegraph.

E Wayne foi atingido com tanta força que voou por cima do carro e sofreu ferimentos na cabeça, fratura na perna e nas costelas, de acordo com The Daily Telegraph.

O motorista fugiu e o veículo foi encontrado abandonado, mas há notícia de que um homem foi preso durante as investigações do incidente.