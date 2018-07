Pai pagaria em prestações pistoleiro que matou sua filha A Polícia do Rio Grande do Sul prendeu Genoir Luís Bortoloso, de 47 anos, e o pistoleiro Jair Rivelino Satornino, de 31 anos, acusados de matar a filha de Genoir, na última quarta-feira, 10, na cidade de Gaurama. Segundo a polícia, Genoir contratou Jair por R$ 10 mil, que seriam pagos em prestações mensais. Um dos motivos do crime, segundo a polícia, seria um seguro no valor de cerca de R$ 200 mil que tem Genoir como beneficiário. O valor do seguro ainda não foi confirmado pela polícia.