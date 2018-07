Pai persegue seqüestradores e resgata filha em SP

Um pai conseguiu resgatar a sua filha de um seqüestro após perseguir os suspeitos e enfrentá-los na tarde de sábado em Piedade, no interior de São Paulo. A vítima, uma enfermeira de 26 anos, foi abordada por dois homens na frente da casa dela. Os criminosos invadiram o veículo de passeio que ela dirigia e fugiram com a vítima. O pai, que chegava à residência, notou a ação e decidiu seguir o carro. Após uma perseguição por aproximadamente oito quilômetros, o seqüestrador que dirigia o veículo perdeu o controle e atingiu uma cerca. Ele saiu do carro e entrou em luta corporal com o pai da enfermeira. Por fim, os dois suspeitos fugiram pela mata com o celular da vítima. Ninguém ficou ferido. O caso foi registrado na delegacia da cidade. A Secretaria de Segurança Pública (SSP) não revelou o nome das vítimas.