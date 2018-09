Pai pode responder por acidente com jovens no PR

O adolescente de 13 anos, morador em Sarandi, município próximo a Maringá, no norte do Paraná, foi vítima de um grave acidente automobilístico na tarde de ontem, 14, que lhe rendeu um pequeno trauma no crânio. Ele não era passageiro, mas motorista do Verona, ano 1992, pego sem autorização do pai, o mecânico Alexandre Pistori, de 33 anos.

Com ele estavam outros três adolescentes, um de 11 e dois de 12 anos. Todos ficaram levemente feridos e hoje permaneciam internados nos hospitais Metropolitano, de Sarandi, e Santa Casa, de Maringá, em observação.

Provavelmente, o adolescente perdeu-se no volante ao percorrer a pista marginal do Contorno Norte, no Jardim Itatiaia, em Maringá, visto que testemunhas disseram que dirigia em ziguezague e em alta velocidade, chocando-se contra uma árvore. O carro ficou bastante destruído. "Nunca tinha visto pegar o carro escondido. Acredito que tenha sido a primeira vez", disse o pai do adolescente motorista ao jornal O Diário do Norte do Paraná, de Maringá. Ele tinha ido trabalhar de moto e, como sempre faz, deixou a chave do carro à vista do adolescente.

O acidente poderia ter tido consequências mais graves porque nenhum deles utilizava cinto de segurança e dois chegaram a ser arremessados para fora do veículo. O menino e os colegas estudam em Sarandi e tinham saído mais cedo em razão de não terem uma das aulas. Ao jornal Pistori disse que procuraria conversar com o filho que teria ido morar com ele há pouco mais de um ano. Antes morava com a mãe. Ele garantiu que o adolescente é tranquilo e não tem problemas escolares.

A Polícia Militar registrou o acidente, mas o caso não tinha sido levado à Delegacia de Polícia até a tarde de hoje.