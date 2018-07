Pai pula de carro em movimento para salvar filha que caiu na rua

Um motorista na cidade de Wenzhou, na China, pulou de um carro em movimento para resgatar a sua filha que havia caído do veículo poucos segundos antes.

A televisão estatal chinesa CCTV divulgou imagens das câmeras que monitoram o trânsito da cidade. O motorista alegou que a menina de quatro anos pulou para o banco da frente e abriu a porta do carro.

A reação imediata do pai foi pular do veículo em movimento para resgatá-la. As imagens mostram que um táxi que vinha atrás do carro para a poucos metros da menina.

Na sequência, o carro desgovernado acabou batendo em uma árvore, mas ninguém se machucou.