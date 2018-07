Pai que esqueceu bebê em carro não terá processo no RJ A Justiça do Rio arquivou o inquérito em que o comerciante Clóvis Perrut Mantilla, de 29 anos, era acusado de homicídio culposo (sem intenção de matar). Ele não será processado por ter provocado a morte de sua filha Manuela, de 10 meses, ao esquecê-la trancada no carro por quatro horas e meia, em 8 de novembro, em Volta Redonda, no sul do Estado do Rio.