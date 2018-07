Pai suspeito de agredir filho com chicote é detido em MS Um homem de 34 anos foi detido por suspeita de agredir o filho de 3 anos na zona rural de Alcinópolis (MS) com um chicote de couro. A criança ficou com hematomas em uma das pernas. A Polícia Civil foi até a casa do suspeito acompanhado pelo Conselho Tutelar após receber denúncia anônima no último dia 28 de outubro. De acordo com a denúncia, a criança é agredida constantemente. O homem foi levado para a delegacia e confessou ter agredido o filho com um chicote de couro. Ele vai responder por maus tratos em liberdade. A mãe da criança também prestou depoimento.