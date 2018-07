Pai terá de indenizar a filha por abandono afetivo

Os ministros da 2ª Seção do STJ rejeitaram um recurso que questionava decisão anterior do tribunal, também favorável à filha. Em 2012, os integrantes da 3ª Turma do STJ tinham concluído que a indenização era devida. O valor foi fixado em R$ 200 mil.

"Amar é faculdade, cuidar é dever", disse na ocasião a ministra Nancy Andrighi. "Aqui não se fala ou se discute o amar e, sim, a imposição biológica e legal de cuidar, que é dever jurídico, corolário da liberdade das pessoas de gerarem ou adotarem filhos", acrescentou.

Na sessão desta quarta, o advogado do pai argumentou que o afastamento ocorreu porque havia uma situação de conflito com a mãe. Além disso, ele alegou que uma indenização não promoveria a reaproximação com a filha.

O ministro Marco Aurélio Buzzi afirmou que as regras estabelecem o dever dos pais de sustentar, criar, guardar e educar os filhos. Segundo ele, o dever dos pais de criar os filhos não pode ser reduzido ao aspecto patrimonial.