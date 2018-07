Painel do clima terá auditoria, diz ONU

O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, anunciou ontem que será feita uma revisão independente do trabalho do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), após terem sido encontrados erros em um informe sobre o derretimento de geleiras no Himalaia.

"Temos de definir com clareza o que sabemos e também as incertezas. Temos de nos comunicar com transparência e debater com inteligência", afirmou Ban, assegurando que "não há prova que refute a principal conclusão do informe" do IPCC, a de que o homem é responsável pelo aquecimento global.

A ONU encarregou a revisão dos procedimentos do IPCC à organização científica internacional InterAcademy Council. O secretário-geral considerou "imperativo" contar com a melhor informação para elaborar uma resposta adequada ao aquecimento global.

"Quero que fique claro: a ameaça da mudança climática é real. Nada do que foi revelado ou dito nos meios de comunicação recentemente altera o consenso científico fundamental sobre a mudança climática", ressaltou Ban.

Rajendra Pachauri, presidente do IPCC, que estava com Ban durante o anúncio, declarou apoio à iniciativa da ONU, afirmando que ela "reforçará os procedimentos que empregamos para elaborar nossos informes". "É muito importante que a informação científica de nossos relatórios, que divulgamos amplamente, seja aceita por comunidades de todo o mundo", afirmou.