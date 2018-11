Pairando sobre a cidade

Do 24º andar, a vista de 360 graus é estonteante. Da parte da frente, avistam-se os prédios do centro da cidade e a Barra Funda. Do lado oposto, o bairro de Perdizes e, bem mais distante, o Pico do Jaraguá. Um trunfo para o arquiteto João Armentano, que fez dessa cobertura de 750 m² em Higienópolis um imóvel singular.

Com tanta vista e tanto espaço, o proprietário pediu duas coisas a Armentano, responsável tanto pelo projeto de arquitetura quanto pela decoração: que o apartamento parecesse uma casa e que a cidade "entrasse" nos cômodos. O primeiro pedido foi facilmente resolvido com a área da piscina perto da sala íntima de almoço e vista por quem está na parte de cima do dúplex. O segundo pedido exigiu acordo.

Armentano, cuja arquitetura é marcada pelos amplos espaços integrados, demorou, mas acabou convencendo o proprietário a fechar a varanda que dá para a rua, o que só foi possível por se tratar da cobertura, caso contrário poderia descaracterizar a fachada do prédio, o que não é permitido. "Ele retirou a grade, colocou vidro de alto a baixo, tornando o pé-direito duplo, e ganhamos uma saleta", revela a dona do apartamento. O que significa dizer que o térreo da cobertura foi dividido - se é que se pode dizer assim, já que não tem paredes - em quatro grandes ambientes.

Há a sala de jantar, que pode ser isolada por uma grande porta camarão, com grossas folhas brancas revestidas de um tipo de laca, deixada na maior parte do tempo encolhida em um canto. Em seguida vem o grande living, com diferentes espaços de estar, incluindo o montado no que seria a varanda. E, finalmente, em um plano acima, acessado por quatro degraus, o home theater, com guarda-corpo de vidro e outra porta estilo camarão.

É do home que se tem acesso à área da piscina, que recebe sol durante boa parte do dia. O lugar tem cara de casa mesmo por causa do paisagismo, das espreguiçadeiras e do mobiliário confortável. "Ainda não chegamos a usar porque nos mudamos há apenas algumas semanas e há muito o que fazer. Fora os imprevistos. É um vidro que quebra, um vaso que racha ao meio...", diz a moradora.

Compras na Itália. Anexada à área de lazer, que foi montada para funcionar como um spa, está a sala de almoço, onde a família faz as refeições informais. É lá que se encontra uma das peças mais interessantes entre as muitas selecionadas pelo casal e o arquiteto na badalada loja Spotti, em Milão. Trata-se de uma mesa de madeira ebanizada e com formato irregular, dos pés ao tampo.

Aliás, com exceção do painel do home e da mesa de jantar de nogueira com pés de vidro e aço, desenhada por Marcelo Pereira, responsável pelo setor de marcenaria do escritório de Armentano, tudo foi trazido da Spotti. Para o home theater, o arquiteto escolheu um sofá em tom fendi escuro da Minotti, mesma marca de um dos conjuntos do living, completado por cadeiras da Cassina com recortes nas costas. O outro jogo segue a variação do cinza e o branco ficou para a área de estar montada na antiga varanda. Para quebrar a monotonia dos tons, Armentano escolheu duas poltroninhas de um tom azul metálico.

"Também trouxemos da Itália as mesas, os móveis da área externa, da Roda, essas cadeiras da mesa de jantar bege dourado, da Flexform, e até as almofadas", diz a proprietária. Uma aquisição polêmica foi um biombo, pelo qual Armentano se apaixonou. "Era para ficar na entrada do apartamento, mas acabou parando ao lado do espelho do aparador da sala de jantar porque ele achou que parece uma escultura", conta. A proprietária brinca dizendo que Armentano chegou a Milão com o layout do mobiliário pronto, mas na hora da colocação no apartamento resolveu mudar tudo.

Compondo com os móveis de design do térreo, algumas obras de arte, como as duas grandes colagens em preto e branco vindas da Galeria Nara Roesler, um Palatnik e um Di Cavalcanti de 1964. Mas, como em casa nova nada é definitivo, ainda mais em uma que tem espaço de sobra para experimentações, pode ser que outras encham as paredes em breve.

MATA EM CASA

Foi durante um jantar no restaurante Kaá, na Vila Olímpia, que os proprietários deste apartamento conheceram o jardim vertical de Gica Mesiara e tiveram a ideia de ter um no novo imóvel. O arquiteto João Armentano, que trabalha em parceria com a paisagista, mais que depressa tratou de incluí-la no projeto.

Medindo 5,80 m x 2,60 m, o jardim, como no restaurante, é inspirado na Mata Atlântica. "O ponto de ligação entre os dois trabalhos foi a samambaia azul." Gica usou ainda dinheiro em penca, guaimbé, renda francesa, liropes e hera. "A proprietária queria um movimento natural, não aquela rígida. Só demoramos uns dias para acertar a rega, que é automática."

O resto do paisagismo foi feito por Gil Fialho, que procurou usar espécies tropicais, como duas imponentes fênix na sala e vasos com cicas nas varandas.