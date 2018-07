País adota novo critério para casos de dengue

O Brasil vai adotar, a partir de 2011, uma nova classificação dos casos de dengue para simplificar a identificação dos doentes mais graves e melhorar a assistência e o acompanhamento da evolução da doença.

Em vez das três classificações utilizadas hoje - dengue clássica, com complicações e febre hemorrágica da dengue (ou síndrome do choque da dengue) - existirão duas alternativas: dengue sem gravidade/severidade ou dengue grave/severa. A última indicará os casos que demandam maior atenção, caracterizados, por exemplo, por hemorragias.

A alteração ocorrerá segundo orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS) divulgadas no fim de 2009, destacou o coordenador do Programa Nacional de Controle da Dengue, Giovanini Coelho, no 46.º Congresso da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical. "Um estudo feito em sete países das Américas e do Sudeste Asiático encontrou muitas diferenças na definição sobre o que é um caso grave. Haverá uma mudança no sistema brasileiro de informação e espera-se captar melhor essas situações", disse. A alteração foi elogiada por especialistas.

No modelo atual, são requisitados exames para que a dengue seja classificada como hemorrágica e os resultados muitas vezes são difíceis de ser obtidos a tempo. No Brasil há outra dificuldade: a classificação da dengue com complicações, que envolve casos que registram comprometimento de outros órgãos, como problemas neurológicos. Esses casos passarão a ser classificados como severos, junto com os hemorrágicos. Até pouco tempo, o governo não divulgava os casos com complicações em outros órgãos.

O estudo Controle da Dengue, da OMS, mostrou que, usando um menos testes laboratoriais, é possível selecionar os casos que demandam maior atenção.

Febre hemorrágica. Segundo Maria Glória Teixeira, do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia (UFBA), os casos de febre hemorrágica da dengue são subnotificados em razão da complexidade da classificação atual. Ela destaca que eles estão em ascensão e que sua frequência no País já se aproxima da registrada no Sudeste Asiático.

