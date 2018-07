País articula investigação nas Nações Unidas Com o apoio do presidente hondurenho deposto, Manuel Zelaya, o Brasil pedirá que as Nações Unidas investiguem abusos dos direitos humanos em Honduras. Amanhã, o Itamaraty apresenta oficialmente ao Conselho de Direitos Humanos um projeto de resolução solicitando que um relatório sobre os abusos seja feito pela entidade. Será a primeira vez que o Brasil pede a atuação da ONU em um caso na região.