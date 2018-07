País cede avião para ministro O ministro da Justiça do Chile, Jorge Rui Toledo, viajou ontem de Brasília para Santiago em uma aeronave cedida pela Força Aérea Brasileira (FAB). Toledo participava de um encontro da Organização dos Estados Americanos (OEA) na capital brasileira e não conseguiu sair do País em voos regulares para o Chile porque todas as partidas comerciais foram canceladas em razão do terremoto que atingiu o país ontem.