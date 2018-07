Pais dão exemplo e filhos praticam esporte Mesmo grávida de Lucas, a superintendente comercial Regiane Tsamtsis manteve as aulas de spinning. Hoje com 8 anos, o filho pratica futebol society, dança contemporânea e ainda acompanha a mãe em algumas corridas, fazendo provas curtas de até 1,5km. A disposição comum dos dois por atividades físicas, segundo o estudo, é muito mais questão de incentivo familiar do que obra da genética.