Pais de estudantes da Vera Cruz incentivam reúso de livros e uniforme

A ideia principal da OPS é estimular a troca e o reúso de objetos entre as famílias dos alunos matriculados no colégio, sensibilizando toda a comunidade envolvida com a instituição sobre consumo consciente e sustentabilidade.

A ação, que está em sua segunda edição e é apoiada pelos diretores da escola, acontece entre dezembro e janeiro e consiste na troca de livros e uniformes usados, para que os próprios alunos os reutilizem. Neste mês, os pais voluntários fazem plantão nos horários de saída da escola, na parte da manhã e da tarde, orientando outros pais sobre a ação.

Já no fim de janeiro, a OPS monta um espaço no prédio da escola para que os pais possam ver e pegar as peças que foram recolhidas no período de doação. Segundo a organização, além de se promover a integração entre as famílias e um comportamento sustentável, a Troca Solidária traz um benefício financeiro, já que dá a possibilidade de se economizar na hora de comprar os materiais do novo ano letivo.

"Tentamos promover uma mudança de paradigma no comportamento dos pais e nos alunos também, porque os professores divulgam bastante a ação entre as crianças", afirma Claudia Visoni, uma das organizadoras da ação e membro da OPS. "Também é bem bacana perceber o contato entre os pais de diferentes séries."

Noção. Os pais apoiam a ideia. Para Denise Kremer, de 40 anos, mãe de Rafael, aluno do 1.º ano do fundamental, e de Sofia, do 3.º ano, ações como essa fazem nascer a noção de coletividade.

"Em termos financeiros, a maioria dos pais pode comprar coisas novas. Mas o importante é ensinar aos filhos que não precisamos consumir tanto assim", diz ela, que entregou os uniformes usados das crianças e pretende pegar outros em janeiro.