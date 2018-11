Pais de jovem morto por PMs receberão indenização Os pais de Dileone Lacerda de Aquino, morto por policiais militares em um cemitério de Ferraz de Vasconcelos, na Grande São Paulo, no início do ano, vão receber indenização do governo de São Paulo. O pedido de indenização foi feito pela Defensoria Pública de São Paulo em maio deste ano.