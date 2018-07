Pais de Madeleine negociam filme, diz jornal

Kate e Gerry McCann, pais da menina inglesa Madeleine, que desapareceu em Portugal no ano passado, estariam em negociações com uma produtora de filmes para que a história do desaparecimento da filha seja levada para as telas de cinema, afirma o tablóide britânico The Daily Mail. Segundo o jornal, se houver um acordo, o contrato envolvendo a companhia internacional de entretenimento IMG e a produtora de filmes londrina Darlow Smithson pode valer milhões. O dinheiro seria usado para financiar a busca por Madeleine. Em entrevista ao Daily Mail, fontes próximas ao casal McCann disseram que um fundo de ajuda (o Madeleine Fund) com cerca de US$ 2,4 milhões arrecadados com doações do público estaria se esgotando rapidamente. Documentário A produtora de cinema Darlow Smithson é responsável pelo filme Touching The Void, um documentário sobre a história real de dois alpinistas britânicos que se perderam nos Andes e sua luta para sobreviver. O filme, do diretor Kevin McDonald, ganhou prêmios e é o mais bem-sucedido documentário britânico já feito. Kate e Gerry McCann estariam também considerando um contrato para um livro sobre o desaparecimento da filha e a venda de entrevistas para a televisão para angariar dinheiro para o Madeleine Fund, segundo o Daily Mail. A menina Madeleine desapareceu seis dias antes de seu aniversário de quartro anos, quando passava férias na Praia da Luz, em Portugal, em maio de 2007. A fonte próxima do casal McCann disse ao Daily Mail, no entanto, que os pais só poderão levar as negociações adiante se a polícia portuguesa revogar o status do casal, que, no momento, é declarado oficialmente suspeito pelo desaparecimento da filha. Kate e Gerry McCann, ambos com 39 anos de idade, deverão ser interrogados novamente pela polícia portuguesa nos próximos meses. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.