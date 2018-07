Pais de mulher feita refém na praia chegam ao Guarujá Os pais da auxiliar de enfermagem Lilian Croche, que é mantida refém, sob a mira de uma arma, por um homem na beira da Praia da Enseada, no Guarujá, litoral sul de São Paulo, chegaram no final da tarde à cidade vindos de Mauá, interior do Estado. Três equipes de operações especiais da Polícia Militar (PM) da Baixada Santista negociam com o homem e integrantes do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate), da capital paulista, já estão a caminho do local. Policiais militares, civis e a imprensa acompanham a ocorrência nas proximidades. Segundo informações preliminares, o homem que mantém Lilian refém se chama Jonathan. A auxiliar de enfermagem, de 29 anos, trabalha no Hospital São Luiz, na capital paulista, e mora em Santo André, na Grande São Paulo. Ela estava de férias com o marido e um filho de 8 anos no Guarujá há dois dias e pretendia voltar ao ABC no domingo.