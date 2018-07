Pais de Realengo fazem ato por vítimas de Sandy Hook Pais e colegas dos 12 alunos mortos na escola Tasso da Silveira, em Realengo (zona oeste), em abril de 2011, fizeram nesta sexta-feira um ato público em memória das vítimas do massacre na cidade americana de Newtown, em Connecticut. Os manifestantes lembraram as 20 crianças e os seis adultos mortos na escola Sandy Hook, no dia 14 deste mês. Eles levaram cruzes formadas com lápis, uma bandeira americana e cartazes com inscrições em inglês como "estamos rezando por vocês" e "o mundo clama por paz". A manifestação foi organizada, a pedido das mães dos alunos da Tasso da Silveira, pela ONG Rio de Paz e aconteceu em frente à escola. Elas lembraram que, quando seus filhos foram mortos a tiros por um ex-aluno, receberam muitas cartas de solidariedade de famílias americanas.