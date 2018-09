Criadores estão cautelosos para definir o volume de gado a confinar este ano. Pesquisa da Assocon, que ouviu 50 confinadores em 9 Estados, indica queda de 5,89% no rebanho confinado em relação a 2009. A preocupação dos criadores é com o movimento dos frigoríficos para ampliar suas estruturas de confinamento e preencher as escalas na entressafra.