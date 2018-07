País deve criar maior reserva marinha A Austrália afirmou o desejo de criar a maior reserva marinha do mundo no Mar de Coral, com quase 1 milhão de km². O Ministério do Meio Ambiente diz que a área possui recifes de coral que ajudam a manter ecossistemas tropicais com grande abundância de espécies, como esponjas, algas, peixes, estrelas-do-mar e outras criaturas marinhas. A proposta foi feita ontem e, por 90 dias, ficará aberta a comentários. Tartarugas-verdes (Chelonia mydas) põem os seus ovos nas ilhas do Mar de Coral, e elas servem de local de construção de ninhos para muitas aves marinhas. / AFRA BALAZINA e JOSÉ MARIA TOMAZELA, COM AGÊNCIAS