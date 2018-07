País deve dar incentivo a quem preserva a Amazônia, diz estudo

A meta de 3,8 mil quilômetros quadrados foi definida como parte da política para mitigar o aquecimento global.

O documento do Imazon reconhece a redução de 77,5% no desmatamento desde 2004, "resultado da postura do governo e da sociedade que endureceram o jogo contra os desmatadores".

Mas alerta que a meta só será cumprida se medidas adicionais forem tomadas. O texto afirma que é preciso criar incentivos para pequenos produtores reduzirem o desmatamento em suas propriedades. Para os autores, a inexistência dos incentivos para o desenvolvimento sustentável favorecem reações contra as leis, como a proposta de reformulação do Código Florestal. O Brasil precisaria barrar essa e outras propostas de enfraquecimento das leis ambientais.