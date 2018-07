País deve realizar testes clínicos do tratamento Pesquisadores brasileiros já desenvolveram um protocolo para testar as células-tronco adultas de cordão umbilical em pessoas com esclerose lateral amiotrófica (ELA). Deverá ser submetido à comissão de ética nas próximas semanas, afirma Maria Carolina de Oliveira Rodrigues, médica transplantadora do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (USP). Ela é coautora do estudo publicado na PLoS One.