País divulga redução de desmate e cobra desenvolvidos

Chefe da negociação brasileira na Conferência do Clima das Nações Unidas, André Corrêa do Lago, que chegou a ser aplaudido quando fez o anúncio em plenária, disse à imprensa que essa é uma indicação forte de como os países em desenvolvimento estão cumprindo seus compromissos. "Estamos falando da redução da maior fonte de emissões que o Brasil tinha. O desmatamento respondia por mais de 60% das nossas emissões", declarou.

Lago disse ainda que essa é "uma demonstração de que os países em desenvolvimento estão fazendo tudo o que disseram que iam fazer nesta convenção. E os desenvolvidos não estão entregando o que concordaram em fazer".

Com essa redução, o Brasil se aproxima da meta voluntária acordada em 2009, na COP do Clima de Copenhague, de chegar a 2020 com uma taxa de desmatamento de 3.907 km - 80% menor do que poderia estar se a taxa média de desmatamento verificada entre 1996 e 2005 continuasse crescendo no ritmo anterior.

"A redução de desmatamento é um processo de longo prazo. Ter reduzido agora não significa que ainda não seja necessário um esforço para continuar nesse ritmo e ter certeza de que ele será mantido", completou Lago. G.G.