Pais e bebê morrem em acidente em Campinas Três integrantes de uma mesma família morreram em acidente no final da tarde de hoje no Anel Viário de Campinas (SP). O motorista Fábio Luís Oltremari, de 19 anos, perdeu o controle do automóvel Gol, que acabou capotando na altura do quilômetro 5 do Anel Viário Roberto Magalhães Teixeira, que liga as rodovias Dom Pedro e Via Anhangüera. Além do motorista morreram no local do acidente a mulher dele, Cristiane Laura Silva, 19 anos, e o filho do casal, um bebê de oito meses. Um menino de 11 anos, que é irmão de Cristiane, foi levado ao Hospital Mário Gatti e não corre risco de morte.