País esconde se vai retaliar EUA

Há um mês, o Brasil ganhou o direito de retaliar os EUA depois que a Organização Mundial do Comércio (OMC) julgou ilegais os subsídios americanos ao algodão. O Brasil teria o direito a US$ 800 milhões em reparações. Os americanos admitem que o volume pode variar a cada ano, mas insistem que o valor é no máximo US$ 294 milhões.

Em Genebra, os comentários de Lula e a demora do Brasil em retaliar está gerando desconfianças até entre os funcionários da OMC. As teses que circulam em Genebra vão desde um acordo secreto entre os dois países até o uso da retaliação como arma para eventualmente eleger o próximo diretor da OMC.