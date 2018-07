Pais 'esquecem' filha de 3 anos em aeroporto de Israel

Uma menina de 3 anos de idade foi "esquecida" pelos pais no aeroporto de Ben Gurion, em Tel Aviv, informaram autoridades do aeroporto. Os pais e quatro de seus cinco filhos embarcaram num avião para Paris, no domingo, deixando a menina para trás em uma loja do Duty Free, segundo informações do jornal israelense Haaretz. A menina foi encontrada por um policial do aeroporto chorando perto da caixa da loja, procurando por seus pais. Ela foi levada para o gabinete do policial responsável pela área de partidas do aeroporto, onde o nome de seus pais foi identificado. Os policiais ainda chamaram os pais pelo sistema de alto-falantes e chegaram a levá-la para o portão de embarque do vôo, mas o avião já havia partido. Os pais só se deram conta do "esquecimento" 45 minutos depois de o avião levantar vôo, quando foram informados pelo piloto, que havia sido contatado pela polícia. A família foi a última a embarcar no avião e aparentemente, na pressa, os pais se esqueceram da menina. Os funcionários da companhia Sun D'Or, uma subsidiária da El Al, também não perceberam que o número de passageiros não correspondia ao número de passagens. Um porta-voz da empresa disse que o incidente está sendo investigado. A menina embarcou num vôo para Paris, cerca de duas horas depois, acompanhada de uma comissária de bordo. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.