País explora queda do desmate na COP O Brasil tentou explorar ao máximo na 17ª Conferência do Clima da ONU (COP-17), em Durban, o fato de ter reduzido o desmatamento da Amazônia em 11% em um ano e obtido a menor taxa anual dos últimos 24 anos. "Estamos fazendo o que prometemos em Copenhague e reafirmamos em Cancún", afirmou o embaixador Luiz Alberto Figueiredo Machado, chefe da delegação brasileira, em entrevista com representantes do Basic (Brasil, China, Índia e África do Sul)." Depois, ele cobrou recursos dos países desenvolvidos. / A.B.