Pais faltam à reunião e filhos ficam sem aula em SP

A punição ocorreu ontem, na Escola Estadual Genésio Machado, em Sorocaba (SP). A medida atingiu dezenas de alunos das 7ª e 8ª séries do ensino fundamental e gerou polêmica. Os pais reclamaram que a diretora agiu com abuso de autoridade. Alegaram ainda que alguns alunos tiveram de esperar pelos pais do lado de fora da escola, sentados na calçada.

A diretora Arlete Veloso reclamou da falta de interesse dos pais pela vida escolar dos filhos. Eles haviam sido convocados para uma série de reuniões, na semana passada, para receber os boletins e discutir as notas dos filhos, mas poucos compareceram. A diretora alegou que o descaso pode caracterizar crime de abandono intelectual - deixar de prover, sem justa causa, a instrução primária de filho em idade escolar.

Ela chegou a informar o Conselho Tutelar sobre o descaso dos pais. A mãe de uma estudante alegou que não compareceu às reuniões porque trabalha o dia todo. Ela considerou "irresponsável" a atitude da diretora, pois alguns estudantes ficaram na rua. Arlete disse que os alunos foram orientados a permanecerem no interior da escola. "Os pais se preocupam com os direitos dos alunos, mas se esquecem de seus deveres", afirmou.