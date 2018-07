País faz consulta para investir no Cerrado Está em consulta pública até 5 de março o Plano de Investimento do Brasil para o Programa de Investimentos em Florestas. O documento contém proposta de articulação entre os Ministérios do Meio Ambiente; Ciência, Tecnologia e Inovação; e Agricultura, Pecuária e Abastecimento para um conjunto de políticas voltadas à promoção do uso sustentável do Cerrado, que contribuam para a redução do desmatamento do bioma pela geração e a gestão de informações florestais e o aprimoramento da gestão e manejo de áreas já impactadas. Mais informações no site mma.gov.br. /KARINA NINNI e LUCAS AZEVEDO, COM AGÊNCIAS