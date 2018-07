País ficou interessante para os estrangeiros Na multinacional de produtos de limpeza e higiene Reckitt Benckiser, uma das principais mudanças decorrentes da nova posição do Brasil foi o interesse de executivos estrangeiros pela operação nacional. O gerente de mídia da empresa anglo-holandesa, Ricardo Monteiro, conta que, há cinco anos, profissionais americanos e europeus não tinham interesse em trabalhar na América Latina. Agora, ocorre o inverso. "O Brasil ficou muito mais interessante para esse executivo. Com seu potencial de crescimento e capacidade do mercado interno, há pouca chance de se errar."