País ganha programa de qualificação de museus para o turismo

Sete museus de Estados que são candidatos a sediarem os jogos da Copa do Mundo de 2014 vão receber, neste ano, R$ 2 milhões dos ministérios do Turismo e da Cultura para sua reestruturação. A idéia é transformar esses museus em atrações para turistas que vêm ao País e ampliar a visitação. O programa de qualificação de museus para o turismo - que tem como mote a frase "Museu - descubra um na sua próxima viagem" - prevê o treinamento de profissionais de turismo e dos funcionários das instituições, melhoria nos espaços de exposição, aquisição de equipamentos e mobília, divulgação dos museus, panfletos e identificação em três línguas de obras (português,espanhol e inglês) além de desenvolvimento de roteiros turísticos em que esses museus estejam inseridos. Serão beneficiados os museus de Arte Sacra da Universidade Federal da Bahia (UFBA), na Bahia, a Casa das Artes do Divino, em Goiás, o Museu da Inconfidência, em Minas Gerais, o Museu Emílio Goeldi, no Pará, o Museu do Homem do Nordeste, em Pernambuco, o Museu Nacional de belas Artes, no Rio de Janeiro, e o Museu Oceanográfico, no Rio Grande do Sul. "No mundo todo há uma potencialização do museu como atrativo turístico. Infelizmente, isso ainda não acontece no Brasil como gostaríamos. Esse programa é uma primeira iniciativa no sentido de aproximar os museus brasileiro do turismo, melhorar o receptivo desses museus, diversificar os roteiros turísticos. Sol e praia não podem ser as únicas atrações", disse o ministro do Turismo, Luiz Barretto. Um dos objetivos do programa é ampliar o número de visitas aos museus. O ministro interino da Cultura, Juca Ferreira, que toma posse quinta-feira, lembrou que as instituições já estão recebendo investimentos para o reforço da segurança, antes mesmo do programa de qualificação. A segurança dos museus não depende deste programa. Já estamos fazendo investimentos, inclusive atraindo a iniciativa privada, com incentivos da Lei Rouanet. Temos como meta dotar rapidamente nossos museus de estrutura de segurança que nos permita superar a vulnerabilidade que a gente tem hoje", disse. Ele citou como exemplo o Museu Nacional de Belas Artes, um dos contemplados pela parceria entre os ministérios, e que já recebeu equipamentos de segurança.