País influenciou escolha do Chile para telescópio O apoio do Brasil foi importante para que a cúpula da ESO decidisse erguer as instalações do European Extremely Large Telescope (ELT) no Chile, afirma o chefe da Divisão de Ciência e Tecnologia do Ministério das Relações Exteriores, Ademar Seabra, confirmando informações do jornal chileno El Mercurio.