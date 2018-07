País levará à Basileia queixa de tráfico de lixo inglês O Ministério das Relações Exteriores divulgou nota hoje em que informa que instruiu a Delegação Permanente do Brasil em Genebra a apresentar, nos termos da Convenção da Basileia, denúncia de tráfico de resíduos perigosos provenientes do Reino Unido. A decisão foi baseada em informações recebidas pelo Ministério do Meio Ambiente, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e Ministério Público Federal sobre a carga de resíduos que chegou ao país.