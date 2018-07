País levará custos e metas de preservação para COP-10 Mesmo sem cumprir plenamente as metas de preservação ambiental, o governo brasileiro buscará um papel de protagonista na próxima Conferência das Partes sobre Biodiversidade (COP-10), a ser realizada em outubro em Nagoia, no Japão. De acordo com a secretária de Biodiversidade do Ministério do Meio Ambiente, Maria Cecília de Brito, o País vai apresentar os custos para a preservação ambiental e pleitear recursos para o seu cumprimento.