Pais mudam de país para evitar ortotanásia Os pais de um menino de 1 ano com uma doença neurodegenerativa grave transferiram a criança de um hospital no Canadá para uma instituição católica nos Estados Unidos. Os pais de Joseph Maraachli haviam apelado à Justiça para impedir que os médicos canadenses retirassem o aparelho que ajuda o menino, em estado terminal e vegetativo, a respirar, mas foram derrotados. Com a mudança para o hospital católico em St. Louis, eles pretendem que uma traqueostomia permita que a criança viva por mais seis meses. / AP