País não vacina metade do esperado

A dois dias do fim da Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe, o Rio tem o segundo pior índice de imunização do País - apenas 36,6% das 2,7 milhões de pessoas esperadas se apresentaram. Roraima tem a menor cobertura, com 18,46% de vacinados de um público-alvo de 103.771. No Brasil, o índice de imunização está em 47,16%.

A baixa procura levou o município do Rio a instalar tendas em locais estratégicos. Mesmo assim, nem todos se convenceram, como a artista plástica Marlene Schrank, de 60 anos. "Não quero tomar a vacina sem conversar com o meu cardiologista, porque tenho medo das interações medicamentosas", explicou.

No município, 39% dos idosos, 43% das crianças com até 2 anos e 31% das grávidas foram vacinados. No Estado, esses índices estão em 36,41%, 42,77% e 28,12%, respectivamente. Entre a população indígena, esse montante é de 55,63%.

A coordenadora de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde, Cristina Lemos, acredita que a baixa procura tenha a ver com a divulgação insuficiente. O fato de não ter havido epidemia de gripe suína no ano passado pode ter contribuído.

A Secretaria de Saúde de Roraima informou que metade do público-alvo do Estado é formada por indígenas.

Gestantes. No País, 31,41% das grávidas foram vacinadas. A coordenadora do Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde, Carla Domingues, explicou que isso era esperado porque a pasta comprou as doses com base no cálculo de nascidos por ano - cerca de 3 milhões. Como mulheres tiveram filhos antes do período de vacinação e outras não engravidaram ainda, sabia-se que a meta de vacinar 80% não seria cumprida.