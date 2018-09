País nega remédios a 400 pacientes com leucemia

Pelo menos 400 brasileiros com leucemia mieloide crônica (LMC) tiveram seus nomes vetados pelo Ministério da Saúde para receber o remédio de segunda linha, única alternativa para quem deixa de responder à medicação de primeira linha, estima a Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia (ABHH).

No local que concentra no Brasil o maior número de pacientes com a doença, o Instituto Nacional de Hematologia Arthur de Siqueira Cavalcanti, 85 estão nessa situação. Segundo a diretora-geral, Clarisse Lobo, o veto à terapia representa R$ 500 mil mensais, quantia que a instituição tem remanejado de outras áreas. "Já pedimos à Secretaria Estadual de Saúde que aumente a quantidade do medicamento."

O problema começou em julho, quando uma portaria limitou os remédios de segunda linha para até 15% dos pacientes com LMC, por instituição. Segundo hospitais ouvidos pela reportagem, porém, mais pessoas precisam da droga. No A.C. Camargo, em São Paulo, a taxa fica entre 30% e 35%. Lá, um dos pacientes que tiveram o pedido negado é o relações públicas Caio Ferreira, de 25 anos. Seu organismo parou de responder à primeira opção da terapia e, mesmo comprovando a necessidade da droga, teve o pedido negado.

Segundo o governo, o teto tem origem em dados colhidos em auditorias. A coordenadora-geral de Média e Alta Complexidade, Maria Gadelha, diz que, nos centros que ultrapassam o teto, deve haver remanejamento de recursos negociado com a secretaria estadual ou o ministério. A secretaria paulista diz não ter orientação sobre isso.