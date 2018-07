Pais perdem custódia por dar nomes nazistas aos filhos nos EUA

Autoridades do estado de Nova Jersey, nos Estados Unidos, retiraram a custódia de três crianças que receberam nomes com conotações nazistas como Adolf Hitler e Aryan Nation (Nação Ariana), informou nesta quarta-feira, 14, um diário local. Heath e Deborah Campbell, que vivem na localidade de Holland Township, perderam a custódia de seus filhos Adolf Hitler Campbell, de 3 anos, JoyceLynn Aryan Nation Campbell, de 1, e Honszlynn Hinler Jeannie Campbell, de 9 meses, publicou o site Lehighvalleylive.com. Os pais terão de se apresentar a um juiz, assinalou a Polícia local, que também indicou que não houve registro de denúncias por maus tratos ou negligência das crianças. Segundo a imprensa local, a família Campbell se tornou conhecida em sua comunidade em dezembro do ano passado, quando encomendou um bolo de aniversário para Adolf Hitler Campbell e a confeitaria se negou a escrever o nome no doce. Quando o episódio se tornou conhecido, Heath Campbell alegou que eram "somente nomes", e que eles foram escolhidos porque ninguém mais os teria. Ainda segundo a imprensa local, Heath assegurou que não é racista, e que estava "começando a acreditar" que o Holocausto existiu, depois de assistir a documentários na emissora de TV History Channel. "Ele (Hitler) foi cruel, mas eu não coloquei em meu filho esse nome por causa do 'tio' que matou todas essas pessoas", afirmou.