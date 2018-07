País pode não atingir meta da ONU para redução de malária

Pelas metas, países têm até 2015 para reduzir em 75% a incidência da malária, em comparação aos números de 2000. Na América Latina, 13 países já atingiram essa meta em 2011.

A previsão da OMS para o Brasil é de que a doença seja reduzida entre 50% e 75% nos próximos três anos, com o risco de que fique abaixo da meta. Apenas três países na América Latina - Venezuela, Guiana e República Dominicana - tiveram resultados piores que o Brasil.

Entre 2007 e 2011, a incidência de casos suspeitos e o número de mortos caíram no País. Mas, no continente americano, o Brasil ainda é a nação com o maior número de pacientes que morreram. / JAMIL CHADE