País pode perder espaço no exterior

O secretário de Comércio Exterior do ministério,Weber Barral, em seminário no Rio, aponta as dificuldades: falta de diversificação das exportações, falta de maior empenho dos exportadores em recuperar espaços nos principais mercados; burocracia e a necessidade de rever o sistema tributário. Para ele, mesmo tendo iniciado o ano sofrendo efeitos muito severos da crise internacional, "as exportações tiveram recuperação no resto do ano". É possível manter esse ritmo embora seja preciso três ou quatro anos para voltar as níveis anteriores à crise.

Será? Só se o governo adotar uma política de comércio exterior mais agressiva, que não existe agora. A impressão é de que, para ele, a prioridade é o mercado interno. E ele vai bem.

COMPLEMENTAM NÃO SE ANULAM

Mas ambos não se anulam, se complementam. Podem e devem merecer atenção ao mesmo tempo. Nesse caso não há questões de "prioridade".

As exportações criaram 4,8 milhões de empregos diretos e indiretos em 2008. Estimativas oficiais. Cada US$ 1 milhão exportado, 24 mil empregos.

Está havendo muito entusiasmo em Brasília com a excelente reação dos consumidores à política anticíclica. Lula costuma dizer que foi esse mercado, foi o consumidor interno, que salvou a economia brasileira. Há razão para esse entusiasmo. Realmente, foi o mercado interno, estimulado pelo governo, que tirou o Brasil da recessão e empurra o PIB para 5%. Ele foi importante, sim, mas não afasta o papel do mercado externo. É lá onde teremos de encontrar espaço no futuro. E há espaço. Só não perdemos terreno por causa das vendas externas de commodities agrícolas e minerais, de baixo valor agregado.

As exportações geram divisas, produção, emprego, colaborando de forma decisiva nesse crescimento que estamos vendo aí.

O governo erra ao concentrar esforços bem-sucedidos apenas no mercado interno.

É importante, mas se sustenta numa política de incentivos que não é permanente e tem limites para se expandir.

MAS HAVERÁ PRODUÇÃO?

Sim. E aqui o grande mérito das exportações: elas atraem investimentos na produção. Foram US$ 904 milhões em outubro, no setor industrial. Agricultura e extrativismo, 29,7% e 28,1% no setor de serviços. Após anos de de atraso, a indústria voltou a liderar, a contratar e criar emprego.

Pesa também nas exportações, lembra o professor Antonio Correa de Lacerda. "No Brasil, cerca de 40% das exportações industriais são realizadas por empresas transnacionais, as mesmas que estão investindo no Brasil, o que mostra a grande importância desses investimentos."

Para o Brasil, que precisa aumentar o valor agregado das vendas externas, atrair investimentos de qualidade é sempre um fator de sucesso.

Mas as exportações ainda recuam! Sim, porque somente agora está havendo uma retomada, embora do setor industrial . Mais ainda, porque os entraves que as bloqueiam ainda não foram levados suficientemente a sério pelo governo.

Burocracia, real valorizado, financiamento adequado, para ficar só nisso, Tem mais.

Eles se iludem em Brasília com a expansão vigorosa do mercado interno. Dá para entender. Além de ter dado certo, tem grande apelo popular. Afinal, as eleições estão aí, todos atribuem o bem-estar ao aumento da renda e do consumo, sem sequer imaginar que grande parte desse bem-estar decorre de alguma forma do comércio exterior. Importações baratas que ao conter os preços e indiretamente elevam a renda pessoal. Mais consumo estimulado por preços menores dos produtos importados. Neste fim de ano, eles já estão fazendo a festa nas cadeias de lojas e supermercados.

A ARMADILHA DOS 14%

E surge sempre o argumento final. As exportações representam apenas 14% do PIB. É um cálculo enganoso. Esses 14% que sobre o valor exportado, não levam em conta o que representam em termos de consumo de matéria-prima, produção, emprego, crescimento. Estamos diante de um cenário no qual cada fator de produção - ou embargo dela - desempenha uma função no processo econômico. Relegar um, em detrimento de outro, gera as distorções que vemos agora.

Vamos continuar mantendo o estímulo ao consumo interno,mas não se pode abandonar as exportações como estamos fazendo. Pode ser que quando acordarmos, outros já terão ocupado o nosso lugar. Como já estão fazendo agora.

