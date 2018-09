País pode ter 1ª linhagem de células-tronco este ano O Brasil pode ter, até o fim do ano, sua primeira linhagem de células-tronco embrionárias humanas. A previsão é da geneticista Lygia da Veiga Pereira da Universidade de São Paulo (USP). Linhagem é uma população de células-tronco embrionárias capazes de replicação in vitro, oriundas das células obtidas de um único embrião. ?Já estamos trabalhando nessa pesquisa há cerca de dois anos?, afirma Lygia. ?Esperamos concluí-la até dezembro.? Por enquanto, 17 países possuem suas próprias linhagens. Atualmente, os pesquisadores brasileiros utilizam matrizes estrangeiras, especialmente americanas, para desenvolver suas pesquisas. Lygia explica que a principal vantagem de uma linhagem nacional é a ?autonomia? conquistada pela comunidade científica. ?Se as linhagens utilizadas no País forem consideradas impróprias para uma determinada pesquisa, não importaremos. Criaremos novas linhagens?, aponta. Lygia teve um projeto de pesquisa aprovado no processo seletivo definido pelo edital conjunto do Ministério da Saúde e do Ministério da Ciência e Tecnologia, de abril de 2005. Recebeu R$ 250 mil e a incumbência de desenvolver uma tecnologia nacional para produzir linhagens brasileiras de células-tronco. ?Mesmo com a incerteza gerada pela ação direta de inconstitucionalidade, o governo federal decidiu investir nessas pesquisas?, afirma. Os ministérios desejam que a pesquisadora divulgue para outros cientistas brasileiros o conhecimento adquirido no seu laboratório sobre a criação de linhagens de células-tronco embrionárias humanas. A geneticista espera que, com o fim da insegurança jurídica, a iniciativa privada também comece a investir nas pesquisas. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.