País pode ter até 3,5 milhões de casos O presidente do Grupo Otimismo de Apoio ao Portador de Hepatite, Carlos Varaldo, aponta a existência de 3,5 milhões de infectados com o vírus da hepatite C no Brasil. O Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais do Ministério da Saúde aponta cerca de 1 milhão de infectados nas capitais brasileiras, segundo levantamento realizado pelo Instituto do Fígado de Pernambuco.