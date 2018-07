País produziu 1,5 milhão de toneladas de algodão

A produção brasileira de algodão em pluma teve um dos seus melhores desempenhos, na safra 2006/2007, com 1,5 milhão de toneladas, 46,5% a mais do que a anterior. As exportações ultrapassaram 400 mil toneladas. As informações são do presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Algodão (Abrapa), João Carlos Jacobsen Rodrigues. Um dos responsáveis por este desempenho, de acordo com Rodrigues, foi a atuação das associações ligadas ao setor, como a Abrapa, junto ao poder público e entidades internacionais. Leilões Segundo ele, o início do programa de sustentação dos preços do algodão no mercado interno, em abril, com os leilões do Prêmio Equalizador Pago ao Produtor (Pepro), é um bom exemplo da atuação representativa, bem como o início da pesquisa e do cultivo da primeira variedade de algodão geneticamente modificada no País. O vice-presidente da Abrapa, Haroldo Rodrigues da Cunha, destacou ainda os principais tópicos da viagem que uma comitiva brasileira fez à Índia em setembro. Segundo ele, a Índia, que passou a plantar algodão Bt (transgênico) em 2002, deixou de ser o terceiro maior importador para ser o segundo maior produtor e exportador mundial, em cinco anos. Nesse período, a média de produtividade anual do algodão indiano aumentou de 308 quilos/hectare para 515 quilos/hectare. ''Voltamos ainda mais convencidos de que estamos perdendo um tempo precioso por não aprender com os países que já usam o algodão Bt.'' INFORMAÇÕES: Tel. (0--61) 2109- 1606; ou no site: www.abrapa.com.br